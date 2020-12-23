Группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя

Видео стилизовано под концертную запись.

В минувший понедельник, 22 декабря, в сети появился новый клип группы "Кино". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.

В клипе на песню "Это не любовь" выступления музыкантов объединили со старым и отреставрированным аудио с голосом Цоя. Известно, что аудио дорожка была записана в 1985 году.

Отмечается, что в основе видеоролика — будущее шоу группы. Аналогичный экран и видеоряд будут использовать на концертах.

Ранее мы сообщали о том, что Бузова и Дава записали новый новогодний трек.

Видео: Группа КИНО/YT