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Группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя

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Видео стилизовано под концертную запись.

В минувший понедельник, 22 декабря, в сети появился новый клип группы "Кино". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов. 

В клипе на песню "Это не любовь" выступления музыкантов объединили со старым и отреставрированным аудио с голосом Цоя. Известно, что аудио дорожка была записана в 1985 году.

Отмечается, что в основе видеоролика — будущее шоу группы. Аналогичный экран и видеоряд будут использовать на концертах. 

Ранее мы сообщали о том, что Бузова и Дава записали новый новогодний трек.

Видео: Группа КИНО/YT

Теги: виктор цой, группа кино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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