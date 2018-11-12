Disney показали первый тизер-трейлер новой части "Истории игрушек"

Кинокомпания Дисней выпустила первый тизер предстоящего мультфильма "История Игрушек 4". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале кинокомпании. В 1,5-минутном ролике перед зрителем предстают знакомые персонаж, которые кружат хоровод в небе.
Вуди всегда знал своё место и заботился о партнёре, будь то Энди или Бонни. Однако, когда у Бонни появится новомодная игрушка Форки, банда ковбоя отправится в очередное путешествие и познает истинный размах окружающего игрушек мира.
- говорится в синопсисе картины
В широкий прокат лента выйдет 20 июня.