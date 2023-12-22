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Собака Ватсон помогла найти схрон ВСУ в Херсонской области

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Полиция и Росгвардия нашли бывший склад боеприпасов ВСУ.

На территории бывшего элеватора в селе Рыково Херсонской области российскими правоохранительными органами найдены и уничтожены боевые припасы, оставшиеся от Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по новому региону страны. Специалисты уточнили, что в целях реализации полученной оперативной информации полицейские совместно с Росгвардией определили, что сооружение на территории населенного пункта применялось по назначению армией киевского режима как складское помещение. 

Было принято решение обследовать этот участок местности, задействовав кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке Ватсон, наученной поиску взрывных веществ.

пресс-служба МВД РФ

Оперативники нашли 10 снарядов с калибрами 152, 125 и 122 миллиметра, а также 12 выстрелов для противотанкового гранатомета ПГ-9. Эти снаряды имели следы коррозии и механические повреждения, поэтому являются непригодными для дальнейшего использования. Эти объекты относятся ко второй степени опасности и не подлежат транспортировке. Они были ликвидированы на месте нахождения.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: арсенал оружия, всу, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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