Укравший 100 тысяч рублей из грузовика красноярец предстанет перед судом

Полиция установила личность нетрезвого вора.

Российскими правоохранительными органами завершено расследование уголовного дела о краже наличных денежных средств из кабины большегрузного транспортного средства. В пресс-службе полиции по Красноярскому краю уточнили, что 43-летний местный житель шел по улице, а затем оказался на автомобильной стоянке. нетрезвого мужчину привлек грузовик, в который тот заглянул погреться и отдохнуть. Подозреваемый без труда проник в салон машины, так как дверь оказалась не заперта. В автомобиле фигурант расследования заснул, а по пробуждению решил осмотреться.

В отсеке для хранения перчаток незваный гость обнаружил 100 тысяч рублей, которые прибрал к рукам и пошёл гулять по ночному городу. Затем, купив алкоголь, злоумышленник отправился домой продолжать веселье. пресс-служба МВД РФ по региону

В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В ближайшее время красноярец окажется перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа