Эксперт: Россия и Турция смогут достичь рекордных $100 млрд товарооборота при нескольких условиях

Снятие с Турции части российских санкций в очередной раз подтверждает, что за последнее время у двух стран сложились успешные экономические и политические отношения.

Россия сняла с Турции часть российский санкций и это подтверждает тот факт, что за последнее время у стран снова стали складываться успешные политические и экономические отношения (которые были обострены в 2015 году). Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Большую часть ограничений мы уже сняли, хотя какая-то их часть в торговле еще сохраняется. Мы не можем принять тот объем сельскохозяйственной продукции, который принимали раньше, прежде всего томаты. Теперь разрешено лишь 50 тысяч тонн томатов, а раньше было 240 тысяч тонн. Виктор Надеин-Раевский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

До сих пор сохранились вопросы студенческого обмена, так как и до кризиса в отношениях тут было слишком много вопросов. Но сотрудничество России и Турции развивается очень стремительно. Например, в 2018 году двусторонний оборот стран вырос на 16% (25 миллиардов долларов). Турция же планирует увеличить товарооборот в четыре раза и достичь показателя $100 млрд в год. Рассматривается возможность в будущем сотрудничать в сферах судо и авиастроения, в фармацевтике.

Отношения фактически восстановились. Локомотивом является сельское хозяйство, причем совсем не правильно считать, что по большей части мы являемся потребителями турецкой сельхозпродукции. Российский экспорт сельхозпродукции в Турцию всегда был более значимым и крупным, в основном за счет пшеницы, так как Турция была вторым покупателем нашей пшеницы после Египта. Виктор Надеин-Раевский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Как отметил эксперт, Турция закупает чуть ли не 60% газа от всего потребления и чуть меньше нефти. Все эти шаги укрепляют взаимные позиции стран в торговле.

Российская сторона уверена, что достичь рекордных 100 млрд долларов товарооборота можно, если Турция в ближайшие 5-10 лет избежит политических неприятностей, экономических кризисов и сохранит позиции в области внешней политики.

Ранее Турция стала первой страной НАТО, купившей у России ЗРС С-400.

Фото: kremlin.ru