Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта полностью прекратила международное авиасообщение.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что в России официально сняли запрет на въезд авиатранспорта для граждан нескольких стран. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, возобновляется авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Граждане именно этих стран теперь смогут посещать Россию через воздушные пункты пропуска. Полеты будут выполнять с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение возобновляют уже сегодня, 21 сентября. Исключение — Южная Корея. В этом направлении полеты откроют с 27 сентября.

Напомним, что из-за пандемии Россия полностью прекратила международное авиасообщение в конце марта этого года.

Ранее мы сообщали о том, что в ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России.

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