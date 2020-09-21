Пока не наблюдается предпосылок для введения повторного карантина.

В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России. Заявление сделала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович во время беседы с "Российской газетой".

По её словам, в России пока не наблюдается предпосылок для введения повторного карантина.

ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Она подчеркнула, что стратегия должна быть приемлема для общества с культурной и социальной точек зрения. Вуйнович напомнила, что цель ограничений — замедлить темпы распространения вируса и дать возможность медикам лучше проверить подозрительные случаи, отследить контакты и изолировать заражённых.

Официальный представитель ВОЗ отметила, что сдерживание вируса — задача не только правительства, но и общества. По её словам, меры, принятые Россией весной и осенью, а также соблюдение их обществом, дали положительный эффект.

Ранее ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе.

Видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС