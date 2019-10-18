Снуп Догг отказался от съемок в продолжении "Джея и Молчаливого Боба"

Однако создатели фильма приложили максимум усилий к появлению знаменитого рэпера.

В интервью порталу VICE актер Кевин Смит рассказал о попытках пригласить в свою новую картину рэпера Снуп Догга. Артисты оба являются поклонниками курения марихуаны, поэтому они оказались "на одной волне". Пригласить музыканта оказалось делом затратным: для этого Смиту пришлось заключить контракт со спонсорами – одной табачной компанией. Кроме того, Снуп Догг запросил личный самолет, что также удалось обеспечить создателям фильма "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка".

Однако потом музыкант просто перестал выходить на связь, а команда картины осталась с выкупленным личным самолетом. Ему нашли применение: на нем везли другого звездного участника кино, актера Бена Аффлека.

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Видео: YouTube/ШОУ ГРЭМА НОРТОНА, iVideos