СК РФ проверит данные о сносе исторических зданий из-за строительства Большого Смоленского моста

Сооружение начнут возводить в конце 2022 года.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с поручением о проверке данных о возможном сносе исторических зданий ради строительства Большого Смоленского моста в Петербурге. Информация о предположительной судьбе зданий была опубликована в ряде СМИ.

Напомним, что согласно информации, которую губернатор Северной столицы Александр Беглов озвучил президенту РФ Владимиру Путину, развязку Большого Смоленского моста будут строить с конца 2022 года.

Объект улучшит уссловия транспортного сообщения для 800 тыс. горожан на двух берегах Невы.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин поручил принять меры для сохранения дома Лапина.

Фото: Telegram / Информационный центр СК России