Бастрыкин поручил принять меры для сохранения дома Лапина от сноса В Петербурге

E объекта есть временная защита от сноса или разрушения, потому что он является вещественным доказательством по уголовному делу о сносе исторических зданий в Петербурге.

Горсуд Петербурга отказал градозащитникам в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда о ситуации вокруг Дома Лапина. Об этом 20 января рассказали в пресс-службе СК РФ.

Суд вынес заключение с учетом представителей КГИОП. Так, здание разрешили снести в рамках реализации девелоперского проекта. Но у объекта есть временная защита от сноса или разрушения, потому что он является вещественным доказательством по уголовному делу о сносе исторических зданий в Петербурге.

Сейчас это уголовное дело расследуется в СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России принять все необходимые меры для обеспечения сохранности здания.

Ранее в КГИОП опровергли сообщение о задержании председателя Сергея Макарова. По самой последней информации, чиновник сотрудничает со следствием.

Фото: Piter.tv