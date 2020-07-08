Мантуров: снижение в обрабатывающей промышленности составит 6%

Глава Минпромторга рассказал о показателях обрабатывающей промышленности в условиях коронавируса.

Денис Мантуров заявил о том, что снижение в обрабатывающей промышленности РФ в июне может составить 6 процентов. Об этом глава Минпромторга рассказал во время правительственного часа в Совете Федерации.

В первом квартале обрабатывающая промышленность прибавила 3,8%, а в апреле она уже просела на 10%, в мае - на 7,2% Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Чиновник отметил, что точная цифра будет известна специалистам только к середине месяца. По словам Мантурова, падение показателей могло быть более глубоким, если бы не были реализованы правительственные меры поддержки.

Чиновник заметил, что в сфере ведения Минпромторга находится 568 системообразующих предприятий. Они получили льготные кредиты на пополнение оборотного капитала. По данной программе привлечено более 75 млрд рублей.

Глава Минпромторга рассказал о поставках тест-систем в Австрию и Египет.

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