Мантуров: Россия получила заявки на препарат "Авифавир"

Глава Минпромторга рассказал об интересе иностранных заказчиков в закупках российского "Авифавира".

Денис Мантуров заявил о том, что Россия получила заявки на препарат "Авифавир". Об этом глава Минпромторга рассказал во время правительственного часа в Совете Федерации. Чиновник отметил, что получить разработанный медицинский препарат для лечения коронавируса планируют заказчики из стран СНГ, Латинской Америки, Европы, Юго-Восточной Азии.

Мы видим серьезный интерес к разработанным в России лекарственным препаратам. Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Чиновник заметил, что высокий потенциал для лечения пациентов с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции показывает российский препарат "Левилимаб".

Мантуров: Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ.

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