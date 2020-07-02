"Авифавир" уже поставили в 35 регионов России.

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса. Речь идёт о препарате "Авифавир". Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний "ХимРар" начали поставки лекарства в другие страны. Об этом рассказали в пресс-службе РФПИ.

Известно, что в июне "Авифавир" поставляли в Белоруссию, в ближайшее время планируются поставки в Казахстан.

В РФПИ и "ХимРаре" рассказали, что в июне было произведено более 100 тысяч курсов препарата, хотя в изначальном плане значилось 60 тысяч.

"Авифавир" уже поставили в 35 регионов России, рассказали в РФПИ. Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что Россия готова прийти на помощь другим государствам в борьбе с пандемией коронавируса и начать поставлять препарат за рубеж — например, в страны Латинской Америки, СНГ и Ближнего Востока.

В РФПИ добавили, что в ближайший месяц будет произведено ещё 100 тысяч курсов "Авифавира".

Ранее мы рассказывали, что первая партия "Авифавира" против COVID-19 поступила в больницы.

Видео: Минобороны России