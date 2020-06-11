Первая партия "Авифавира" против COVID-19 поступила в больницы

Медицинские учреждения начали получать препарат, зарегистрированный для лечения коронавируса.

Первая партия препарата "Авифавир", который используется против коронавируса, поступила в российские больницы. Соответствующее заявление опубликовали представители Фонда прямых инвестиций и группа компаний "ХимРар".

Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации...При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год говорится в сообщении

На данный момент известно, что российские больницы в июне 2020 года получат 60 тысяч курсов "Авифавира". Лекарство будет направлено в Московскую, Ленинградскую, Кировскую, Новгородскую, Нижегородскую области, а также Татарстан и Екатеринбург.

Напомним, что "Авифавир" маркируется цифровым кодом Data Matrix. Она является "паспортом" препарата, который позволяет отслеживать весь маршрут упаковки лекарства от момента производства до поступления в аптеку или медицинский центр. Подлинность товара можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный Знак". Сейчас "Авифавир" является одним из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса.

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.

Видео: kremlin.ru