РФПИ видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе

Российские эксперты готовы предоставить Кубе технологические процессы по созданию "Авифавира".

Российский фонд прямых инвестиций видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе. Об этом журналистам рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам чиновника, компания обсуждает возможность создания препарата с местными регуляторами.

На Кубе очень сильная фармацевтика. Мы в контакте с кубинскими коллегами, в том числе по нашему препарату "Авифавир". Мы были бы рады, чтобы этот препарат производился на Кубе Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Эксперт добавил, что на Кубе сложилась перспективная фармацевтическая промышленность. Российские специалисты готовы передать коллегам из-за границы технологические процессы производства препарата, а также другие сведения, необходимые для изготовления "Авифавира".

Напомним, что 29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава России. Это лекарство стало первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса.

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