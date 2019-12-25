Мантуров: Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ

Устройства переданы в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию.

Россия поставила за рубеж 600 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Чиновник также объяснил, что правительство РФ планирует реализовать США терминалы для проверки температуры. По словам Мантурова, продажа устройств уже законтрактована с Америкой.

На препараты от коронавируса в Ленобласти выделены 44 миллиона рублей.