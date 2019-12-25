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Мантуров: Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ

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Устройства переданы в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию.

Россия поставила за рубеж 600 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь

Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Чиновник также объяснил, что правительство РФ планирует реализовать США терминалы для проверки температуры. По словам Мантурова, продажа устройств уже законтрактована с Америкой.

На препараты от коронавируса в Ленобласти выделены 44 миллиона рублей.

Теги: денис мантуров, ивл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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