Мантуров: Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ

Россия поставила за рубеж 600 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь
Денис Мантуров, глава Минпромторга России
Чиновник также объяснил, что правительство РФ планирует реализовать США терминалы для проверки температуры. По словам Мантурова, продажа устройств уже законтрактована с Америкой.
На препараты от коронавируса в Ленобласти выделены 44 миллиона рублей.
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