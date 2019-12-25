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На препараты от коронавируса в Ленобласти выделены 44 миллиона рублей
Сегодня, 16:19
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На препараты от коронавируса в Ленобласти выделены 44 миллиона рублей

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Благодаря лекарствам, пациенты могут избежать подключения к ИВЛ.

В медицинские учреждения 47-ого региона поступили препараты для борьбы с COVID-19 общей стоимостью 44 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Инициативу одобрил губернатор Александр Дрозденко. Противовирусные лекарства, закупленные комитетом по здравоохранению, подходят и для лечения больничной пневмонии в целом.

Глава комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин добавил, что благодаря препаратам пациенты могут обойтись без подключения к ИВЛ.  

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти завершили работу 3 стационара для пациентов с коронавирусом.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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