В Ленобласти завершили работу 3 стационара для пациентов с коронавирусом

Учреждения возвращаются к работе в прежнем режиме.

В понедельник, 6 июля, стационары в 3-х районах Ленинградской области перестают принимать жителей, зараженных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, работа возвращается в привычное русло для медиков в Кингисеппском, Бокситогорском стационарах, и в Тосненском родильном доме. После окончания приема пациентов с коронавирусом во всех учреждениях проведут санитарную обработку.

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Фото: Piter.TV