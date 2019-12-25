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В Ленобласти завершили работу 3 стационара для пациентов с коронавирусом
Сегодня, 12:03
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lizapoluda

В Ленобласти завершили работу 3 стационара для пациентов с коронавирусом

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Учреждения возвращаются к работе в прежнем режиме.

В понедельник, 6 июля, стационары в 3-х районах Ленинградской области перестают принимать жителей, зараженных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, работа возвращается в привычное русло для медиков в Кингисеппском, Бокситогорском стационарах, и в Тосненском родильном доме. После окончания приема пациентов с коронавирусом во всех учреждениях проведут санитарную обработку.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.


Фото:  Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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