Россия создаст резерв из масок и защитных костюмов

Это будет запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий.

Россия создаст резерв из 300 миллионов медицинских масок и защитных костюмов на 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, запас нужен на случай новых эпидемий в стране. Его сформируют из излишек спецзащиты, которую произвели российские предприятия.

Мантуров подчеркнул, что это будет "запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий".

Правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд руб. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Он отметил, что сейчас отечественные предприятия производят девять миллионов масок в сутки. К концу июля объём производства вырастет до десяти миллионов.

Министр призвал предпринимателей, которые производят средства защиты, предусмотреть будущее снижение спроса на маски и костюмы и продумать пути диверсификации бизнеса.

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