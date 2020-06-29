Россия создаст резерв из масок и защитных костюмов

Россия создаст резерв из 300 миллионов медицинских масок и защитных костюмов на 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, запас нужен на случай новых эпидемий в стране. Его сформируют из излишек спецзащиты, которую произвели российские предприятия.
Мантуров подчеркнул, что это будет "запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий".
Правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд руб.
Денис Мантуров, глава Минпромторга
Он отметил, что сейчас отечественные предприятия производят девять миллионов масок в сутки. К концу июля объём производства вырастет до десяти миллионов.
Министр призвал предпринимателей, которые производят средства защиты, предусмотреть будущее снижение спроса на маски и костюмы и продумать пути диверсификации бизнеса.
Ранее мы писали о том, что Минпромторг предоставит россиянам скидки на покупку авто от 10 до 25%.
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