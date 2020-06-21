Минпромторг предоставит россиянам скидки на покупку авто от 10 до 25%

Скидки распространяются только на отечественные машины.

С 1 июля 2020 года в России вступают новая программа льготных автокредитов. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Согласно новым правилам покупатели машин получат скидки от 10% до 25%. Стоимость будет снижаться в рамках программы "Семейный автомобиль" (для семьи, где есть хотя бы один ребенок) и "Первый автомобиль" (когда приобретается первая машина).

Скидки распространяются только на отечественные машины стоимостью не более 1,5 млн рублей. Отметим, что на максимальную скидку в размере 25% могут рассчитывать только жители Дальнего Востока.

Видео: YouTube / Минпромторг России