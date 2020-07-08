Глава Минпромторга рассказал о поставках тест-систем в Австрию и Египет

РФ поставит первую партию тест-систем против коронавируса в Австрию и Египет.

Глава Минпромторга России рассказал о поставках пилотных партий тест-систем для выявления коронавируса в Австрию и Египет. Денис Мантуров во время правительственного часа в Совете Федерации объяснил, что отечественные системы поставляются в новые государства.

Пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Чиновник заметил, что Россия также имеет договоренности о поставках защитных костюмов в Туркмению, а в страны Персидского залива - доставляет антисептики и дезинфекторы.

Мантуров: Россия получила заявки на препарат "Авифавир".

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