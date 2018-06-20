Россиянка завоевала бронзу на фотографическом конкурсе World Press Photo

Ее фотография из серии "Как я болела" поразила жюри престижной фотографической премии.

Россиянка Алёна Кочеткова стала обладателем главной фотографической премии мира World Press Photo. Ее снимок из серии "Как я болела" завоевал бронзу. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Торжественная церемония World Press Photo 2019 состоялась в ночь на 12 апреля в Амстердаме. Кочеткова получила награду в номинации "Портреты". Фотографическая серия "Как я болела" смогла поразить жюри конкурса. Это лаконичное и глубокое повествование о духовном и физическом преодолении страха и боли. Эта работа стала очень личной для Алёны. На снимках изображена сама девушка после курса химиотерапии.

Отметим, что World Press Photo — это крупнейшая и самая престижная премия в области фотожурналистики. В 2019 году в фотографической части конкурса принимало участие 43 человека в 8 категориях. Кроме того, шесть работ было представлено в категории "Фото года" и три — "Фотоистория года".

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Фото: worldpressphoto.org