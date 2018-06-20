Спонсором стал канадо-израильский бизнесмен Сильвен Адамс.

Во вторник, 9 апреля, стало известно о том, что Мадонна выступит на "Евровидении" за миллион долларов. Эту информацию подтвердили организаторы конкурса.

Как оказалось, певица будет закрывать мероприятие своим выступлением. Спонсором стал канадо-израильский бизнесмен Сильвен Адамс.

Напомним, 64-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в этом году в одном из крупнейших городов Израиля — Тель-Авиве. Сергей Лазарев будет представлять Россию во второй раз. В 2016 году певец занял третье место.

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Видео:мадонна/YouTube