Снегоплавильные пункты Петербурга начали круглосуточную работу

Снег принимают на утилизацию сразу шесть пунктов.

Снег, который ночью собирали почти 900 единиц техники в Петербурге, отправился на снегоплавильные пункты города. Как сообщили в пресс-службе губернатора 12 декабря, эти пункты с началом снегопада работают круглосуточно.

На данный момент снег свозят на пункты на Рыбинской улице, Октябрьской набережной, Шкиперском протоке, а также на Мебельной улице, Кушелевской дороге и набережной Обводного канала. Отмечается, что в случае усиления снегопада в городе откроют дополнительные пункты.

Всего к зимнему сезону петербургский "Водоканал" подготовил 11 снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприемных пунктов. Все они могут принять до 101,5 тысяч кубометров снега в сутки и расположены практически в каждом районе города, чтобы оперативно принимать и утилизировать снег, не сталкиваясь с проблемой транспортной доступности.

В ближайшие годы, рассказали в Смольном, планируется развитие системы снегоплавильных пунктов. Еще три площадки для будущих пунктов уже определили: это территория южнее дома №24 на набережной Обводного канала, который может заработать уже в следующем году, участок №1 на улице Руставели и участок у дома №96 по Софийской улице. Все площадки находятся вдали от жилых зон.

Ранее мы сообщали, что спасатели Петербурга подготовились к сезону зимней рыбалки и экстремалов на льду.

Фото: Piter.TV