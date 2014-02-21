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Первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт Петербурга
Сегодня, 16:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт Петербурга

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К зиме Водоканал подготовил 18 "снежных" пунктов.

Первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт Петербурга. Новый сезон по приему, складированию и утилизации снежных масс начался 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной. Он привез девять кубометров снега.

К зиме Водоканал подготовил 18 "снежных" пунктов, из них 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая  производительность всех объектов составляет 101,5 тысячи кубометров в сутки.

Общий объем утилизированного снега за 10 лет – более 16 млн кубометров.

Фото: Водоканал

Теги: водоканал, снег, снегоплавильный пункт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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