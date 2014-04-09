За десятилетие "снежные" пункты Петербурга растопили 16 миллионов кубометров снега

Высота "небоскреба", построенного из такого объема снежной массы, составила бы 4 километра.

За десятилетие в "снежных" пунктах Петербурга растопили 16 миллионов кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Высота "небоскреба", построенного из такого объема снежной массы, составила бы 4 километра. Сейчас в городе 18 объектов по утилизации снежных масс. Они располагаются почти в каждом районе для того, чтобы обеспечивать прием снега с максимальной транспортной доступностью.

Смесь талых вод и канализационных стоков предварительно очищается в песколовках, и далее талая вода поступает на очистные сооружения Водоканала, где проходит полный цикл обработки вместе с другими стоками.

Работа снегоплавильных пунктов за 10 лет предотвратила попадание в водные объекты и почву более 380 тысяч кубометров осадка и смета.

В воскресенье в Петербурге может пойти первый снег.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга