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На улице Руставели появится снегоплавильный пункт
Сегодня, 17:02
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На улице Руставели появится снегоплавильный пункт

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Объект появится между улице Руставели и полосой отвода железной дороги в Калининском районе. 

На улице Руставели построят насосную станцию со снегоплавильным пунктом. Правительство Петербурга одобрило отмену отдельных частей документации по планировке территорий. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера, проектируемой улице и Полюстровским проспектом будет возведена школа на 550 мест. Изначально там собирались разместить объект розничной торговли. Деньги на проектирование и строительство выделит инвестор. 

Этой зимой в Петербурге работали 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. К началу июля снег до сих пор лежал в пункте на Мебельной.

Фото: Piter.tv

Теги: снегоплавильный пункт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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