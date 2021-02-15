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Оставшийся с зимы снег растопят к концу июля в Петербурге

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На сегодняшний день в городе насчитывается 460 тысяч кубометров снега. 

В Петербурге еще не растаял снег с минувшей зимы. Специалисты "Водоканала" планируют убрать остатки снежной массы до конца июля этого года, передают 1 июля в пресс-службе предприятия. 

Как отмечают в "Водоканале", даже аномальная жара не смогла растопить снежные кучи. Ситуация осложнена тем, что снег лежит вперемешку с мусором и песком.  При таянии верхнего слоя снежной массы образуется корка, которая образует "эффекта термоса". 

На сегодняшний день в городе насчитывается 460 тысяч кубометров снега. 

Ранее до конца июля будут растапливать оставшийся снег в Петербурге. В "Водоканале" подчеркнули, что площадка на Мебельной имеет специальное гидроизолированное покрытие и систему водоотведения, исключающее проникновение талых вод в грунт.

Видео: Вконтакте / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал, зима, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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