Оставшийся с зимы снег растопят к концу июля в Петербурге

На сегодняшний день в городе насчитывается 460 тысяч кубометров снега.

В Петербурге еще не растаял снег с минувшей зимы. Специалисты "Водоканала" планируют убрать остатки снежной массы до конца июля этого года, передают 1 июля в пресс-службе предприятия.

Как отмечают в "Водоканале", даже аномальная жара не смогла растопить снежные кучи. Ситуация осложнена тем, что снег лежит вперемешку с мусором и песком. При таянии верхнего слоя снежной массы образуется корка, которая образует "эффекта термоса".

На сегодняшний день в городе насчитывается 460 тысяч кубометров снега.

Ранее до конца июля будут растапливать оставшийся снег в Петербурге. В "Водоканале" подчеркнули, что площадка на Мебельной имеет специальное гидроизолированное покрытие и систему водоотведения, исключающее проникновение талых вод в грунт.

Видео: Вконтакте / Водоканал Санкт-Петербурга