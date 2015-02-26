До конца июля будут растапливать оставшийся снег в Петербурге

В "Водоканале" подчеркнули, что площадка на Мебельной имеет специальное гидроизолированное покрытие и систему водоотведения, исключающее проникновение талых вод в грунт.

Минувшей зимой обильные снежные осадки складировали на площадке рядом со снегоплавильным пунктом на Мебельной улице для своевременной уборки города. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала" Петербурга.

Снегоплавильные пункты остановили работу 16 апреля. Оставшиеся снежные горы таят за счёт температуры окружающей среды и солнечной активности. В пресс-службе отмечают, что с 26 мая по 30 начали дополнительные мероприятия, чтобы ускорить процесс снеготаяния. В "Водоканале" подчеркнули, что площадка на Мебельной имеет специальное гидроизолированное покрытие и систему водоотведения, исключающее проникновение талых вод в грунт.

Фото: Вконтакте / Наш Приморский район

