"Водоканал" обещал помочь семье погибшего на Краснопутиловской сотрудника

Мужчина попал в сепараторную дробилку.

Пресс-служба "Водоканала" прокомментировала несчастный случай с сотрудником своего предприятия, который произошел 3 декабря на Краснопутиловской, 69.

48-летний мужчина попал в сепараторную дробилку на территории снегоплавильного пункта. Травмы оказались несовместимы с жизнью. На месте работают сотрудники МЧС. Работы пункта приостановлена.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приносит соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие в рамках своих обязательств и с соблюдением всех прав окажет необходимую поддержку семье работника. говорится в официальном сообщении.

Расследовать несчастный случай будет межведомственная комиссия. В случае, если выяснятся обстоятельства преступного нарушения правил техники безопасности кем-либо из работников предприятия, материалы будут переданы правоохранительным органам.

Фото из архива Piter.TV