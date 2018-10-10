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"Водоканал" обещал помочь семье погибшего на Краснопутиловской сотрудника
Сегодня, 16:04
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"Водоканал" обещал помочь семье погибшего на Краснопутиловской сотрудника

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Мужчина попал в сепараторную дробилку.

Пресс-служба "Водоканала" прокомментировала несчастный случай с сотрудником своего предприятия, который произошел 3 декабря на Краснопутиловской, 69. 

48-летний мужчина попал в сепараторную дробилку на территории снегоплавильного пункта. Травмы оказались несовместимы с жизнью. На месте работают сотрудники МЧС. Работы пункта приостановлена.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приносит соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие в рамках своих обязательств и с соблюдением всех прав окажет необходимую поддержку семье работника.

говорится в официальном сообщении.

Расследовать несчастный случай будет межведомственная комиссия. В случае, если выяснятся обстоятельства преступного нарушения правил техники безопасности кем-либо из работников предприятия, материалы будут переданы правоохранительным органам.

 Фото из архива Piter.TV

Теги: водоканал, несчастный случай, снегоплавильный пункт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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