У снегоплавильного пункта на Мебельной заметили огромную очередь из КАМАЗОВ

По информации "Водоканала", на разгрузку одной машины требуется около 3 минут.

В социальных сетях появилось видео с большой очереди к снегоплавильному пункту на Мебельной улице 12 января. Автор видео утверждает, что рейс у одного грузовика занимает 6 часов. По его подсчетам, в очереди находилось около 42 машин.

В "Водоканале Санкт-Петербурга", который отвечает за снегоплавильный пункт, пояснили, что маршруты грузовиков координирует "Центр комплексного благоустройства". Если у пункта скапливается более 10 машин, оперативный руководитель филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" сообщает об этом диспетчеру подведомственного комитету по благоустройству учреждения.

Основная нагрузка на пункты приходится на ночное время, когда городские службы по благоустройству убирают снег с улиц и отвозят его на ССП и СИСП. пресс-служба "Водоканала".

Отмечается, что на самом деле прием снега происходит быстро. 1 камаз может разгрузиться в среднем за 3 минуты. О 6 часах речи не идет.

В момент очереди на Мебельной остальные снегоплавильные пункты, как узнал Piter.TV, было достаточно свободны. На одном из пунктов в тот момент было 8 машин, в других очередей не наблюдалось. Следить за ситуацию у пунктов можно в онлайн-режиме на сервисе "Водоканала".

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