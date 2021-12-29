У снегоплавильного пункта на Мебельной заметили огромную очередь из КАМАЗОВ

В социальных сетях появилось видео с большой очереди к снегоплавильному пункту на Мебельной улице 12 января. Автор видео утверждает, что рейс у одного грузовика занимает 6 часов. По его подсчетам, в очереди находилось около 42 машин.
В "Водоканале Санкт-Петербурга", который отвечает за снегоплавильный пункт, пояснили, что маршруты грузовиков координирует "Центр комплексного благоустройства". Если у пункта скапливается более 10 машин, оперативный руководитель филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" сообщает об этом диспетчеру подведомственного комитету по благоустройству учреждения.
Основная нагрузка на пункты приходится на ночное время, когда городские службы по благоустройству убирают снег с улиц и отвозят его на ССП и СИСП.
пресс-служба "Водоканала".
Отмечается, что на самом деле прием снега происходит быстро. 1 камаз может разгрузиться в среднем за 3 минуты. О 6 часах речи не идет.
В момент очереди на Мебельной остальные снегоплавильные пункты, как узнал Piter.TV, было достаточно свободны. На одном из пунктов в тот момент было 8 машин, в других очередей не наблюдалось. Следить за ситуацию у пунктов можно в онлайн-режиме на сервисе "Водоканала".
Видео: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все