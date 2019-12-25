Ночью 894 спецмашины расчищали Петербург после обильного снегопада

На борьбу со снегом вышли также 330 работников ручного труда.

После обильного снегопада в Петербурге на ночную смену по расчистке города вышли 894 единицы уборочной техники и 330 работников ручного труда. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Еще днем на улицах Петербурга трудились свыше 500 спецмашин и 1300 дворников, боровшихся с гололедом. Как только снегопад усилился, рабочую команду оперативно увеличили. В ближайшее время прогноз остается неблагоприятным, поэтому дорожные предприятия городского комблага заранее обработали проезжую часть и тротуары противогололедными материалами. Пешеходов и автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными и следить за состоянием дороги.

Для экстренных звонков петербуржцам круглосуточно доступен телефон дежурной службы 314-60-13.

Тем временем, главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходные.

Фото: Piter.TV