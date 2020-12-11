Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходные

В субботу и воскресенье будет преимущественно без осадков, температура воздуха немного повысится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие выходные. К концу недели в городе потеплеет. Об этом пишет 78.ru.

Атмосферный фронт, который подошел к Петербургу сегодня и принес осадки в виде мокрого снега и мороси, в субботу уйдет. В выходные дни в Северной столице будет преимущественно без осадков, ожидается незначительное повышение температуры до 0 градусов.

Погоду в городе по-прежнему будет определять антициклон, который повысит атмосферное давление. Ведер будет дуть с южных направлений со скоростью 6-11 м/с. К вечеру воскресенья температура воздуха понизится до -2…-4 градусов, к концу следующей недели в Петербург вновь придет потепление.

Ранее мы писали, что более 500 машин чистят улицы Петербурга от гололеда.

Фото: pixabay.com