Более 500 машин чистят улицы Петербурга от гололеда

Город в пятницу атаковал ледяной дождь.

Пятница, 11 декабря, в Петербурге выдалась недружелюбной на погоду: отдельные районы города с утра атаковал ледяной дождь, дороги сковало гололедицей. Чистить улицы вышли 544 единицы спецтехники и 1280 работников ручного труда, рассказали в пресс-службе петербургского комитета по благоустройству.

Отмечается, что в борьбе с гололедом используются солевые растворы, соль или же песко-соляную смесь, которой обсыпают тротуары и проезжую часть. Особенно щедро сыплют смесь на опасные спуски и подъемы, мосты, виадуки, перекрестки, пешеходные переходы. Неприятная погода сохранится и в ближайшие сутки: ночью на город выпадет небольшой мокрый снег, польется морось, местами снова будет образовываться гололедица. Петербуржцев призвали быть внимательными и аккуратными на улицах и обходить скользкие места. Жалобы по поводу уборки территорий комблаг принимает по телефону 314-60-13.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе с дорог Петербурга собрали 3 тонны грязи.

Фото: Piter.TV