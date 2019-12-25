На прошлой неделе с дорог Петербурга собрали 3 тонны грязи

Утром на дороги вышли 579 единиц техники.

С 30 ноября по 6 декабря с петербургских дорог собрали более 3 тысяч тонн мусора и смета, почти половину из них — в выходные. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Минувшей ночью за чистотой улиц следили 523 машины, а утром в понедельник в уборке были заняты 579 единиц техники.

Для борьбы с наледью в течение недели дорожники использовали за неделю порядка 1,7 тыс. куб. метров солевого раствора и 511 тонн песко-соляной смеси.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в понедельника на улице Рубинштейна начала работать платная парковка.

Фото: Piter.TV