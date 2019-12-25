С понедельника на улице Рубинштейна начала работать платная парковка

Она будет работать не круглосуточно.

С сегодняшнего дня, 7 декабря, на улице Рубинштейна открылась платная парковка. Она рассчитана на 104 парковочных места, в том числе 11 мест для транспортных средств инвалидов.

Как сообщили в пресс-службе "СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", на территории парковки работают волонтеры. Платить за место придется в период с 08:00 до 20:00, в другое время оставить свою машину на улице можно будет бесплатно.

Ранее Piter.TV рассказал о том, кто может претендовать на льготу для парковки в платной зоне, а также как оплатить место.

Стоимость парковки в час составит 30 рублей за мотоциклы, 60 рублей ― за легковые автомобили, 120 рублей ― за грузовые автомобили и автобусы.

Фото: Piter.TV