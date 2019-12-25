Ледяные дожди и гололед ожидаются в Петербурге 11 декабря

Столбики термометров покажут 0…-2 градусов.

В пятницу, 11 декабря, Петербург окажется под влиянием приближающегося с юга теплого атмосферного фронта. Он закроет небо плотными облаками и вызовет осадки в виде мокрого снега. К вечеру возможны ледяные дожди и образование гололеда. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон сегодня повысится, местами до слабых оттепелей. Столбики термометров покажут 0…-2 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что обитателей дельфинария в Петербурге начали перевозить к Черному морю.

Фото: pixabay.com