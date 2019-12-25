Обитателей дельфинария в Петербурге начали перевозить к Черному морю

Животных отвезут в Новороссийск.

В четверг, 10 декабря, животных петербургского дельфинария перевезут в Краснодарский край. На данный момент специалисты занимаются погрузкой дельфинов и моржей. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Моржи взволнованы предстоящей поездкой, выглядывают из коробок для перевозки и внимательно изучают обстановку вокруг. Специалисты погружали животных с помощью специального крана из окна бывшего здания дельфинария на Константиновском проспекте. Петербургские моржи и дельфины отправятся на Утришскую морскую станцию между Анапой и Новороссийском.

Переселение произошло из-за истечения срока договора аренды, продлевать которое собственник бассейна отказался. Обитатели вернутся в Петербург, когда построят новый дельфинарий.

Ранее мы писали, что петербургский дельфинарий дает последнее выступление на Крестовском острове.

Фото: "Петербургский дневник"