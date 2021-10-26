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Смольный запретил девелоперам застраивать территорию бывшего дельфинария на Крестовском острове
Сегодня, 21:00
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Смольный запретил девелоперам застраивать территорию бывшего дельфинария на Крестовском острове

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На данный момент участок относят к зоне спортивных сооружений и пляжей.

Сегодня, 4 августа, издание "Деловой Петербург" сообщило о том, что Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга не одобрил смену статуса участка на Константиновском проспекте Крестовского острова. Девелоперы не смогут застраивать данную территорию, на которой находится здание бывшего дельфинария.

На данный момент участок относят к зоне спортивных сооружений и пляжей. Застройщики планировали изменить его статус на рекреационную зону, где получится возвести пяти- и восьмиэтажные жилые дома.

Ранее на Piter.TV: более 3 млн "квадратов" жилья введут в Петербурге до конца года.

Фото: Pxhere

Теги: девелоперы, петербургский дельфинарий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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