Более 3 млн "квадратов" жилья введут в Петербурге до конца года

За счет городского бюджета и инвесторов в этом году в городе введут более 70 социальных объектов.

Более трех миллионов "квадратов" жилья планируется ввести в эксплуатацию в Петербурге до конца 2023 года.

Как отметил портал "Строительный Петербург", по договоренностям с Минстроем РФ, Северная столица точно сдаст ключи для 2,7 млн квадратных метров жилья. Но городские власти хотят удержать планку 2022 года и выжать минимум три миллиона.

Также отмечается, что с 2019 года в Петербурге не выдали ни одного разрешения на строительство жилья, если застройщик не гарантировал, что возведет всю необходимую социнфраструктуру вроде поликлиник, детских садов, школ и так далее.

За счет городского бюджета и инвесторов в этом году в городе введут более 70 социальных объектов.

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Фото: Piter.tv