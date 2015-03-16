В Петроградском районе Петербурга бывший пивзавод стал школой на 1100 мест

Учреждение поделено на две функциональные зоны.

В Петроградском районе Петербурга на Петровском проспекте, 11, к1 на месте бывшего пивзавода "Бавария" открылась школа на 1100 мест. Об этом сообщили в Комитете по строительству сегодня, 27 июля.

Учреждение поделено на две функциональные зоны, поскольку состоит из старого и нового зданий. В первой расположилось место для учебы, а во второй – спортивно-оздоровительный корпус, актовый зал, столовая. Части соединяются на втором этаже надземными переходами.

На каждом этаже школы имеются рекреации, административные и служебно-бытовые помещения, санузлы для учащихся и персонала и зоны для маломобильных групп.

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Фото: Комитет по строительству Петербурга