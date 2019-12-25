Артисты Петербургского дельфинария скучают по гостям на самоизоляции

Работники зверинца стараются уделять животным больше внимания в непростой период.

На самоизоляции в Петербурге остались не только горожане, но и животные. В Петербургском дельфинарии артисты уже соскучились по зрителям и гостям, хотя продолжают соблюдать привычный режим жизни. О буднях животных рассказали "Невские новости".

По словам сотрудников, моржам и дельфинам стараются уделять как можно больше внимания, чтобы те не так сильно скучали без физического и эмоционального контакта и большой публики. В расписании морских животных есть тренировки, разминки, плотные обеды и ужины, а также игры. На корреспондентов радостно отреагировали моржиха Фрося и дельфиниха Муза, обе самки показали умелое выполнение команд, позировали для снимков, а дельфин позволила себя погладить и спела пару песен. Как отметил тренер дельфинария, больше всего животные любят есть и спать, а в ходе тренировок сравнить их можно со школьниками: кто-то прилежно учится, а кто-то ленится.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали 9 карликовых и 2 нубийских новорожденных козлят.

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