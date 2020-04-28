В Ленинградском зоопарке показали 9 карликовых и 2 нубийских новорожденных козлят

В Ленинградском зоопарке показали козлят, которые родились в начале марта. Пару недель назад их стали выпускать на улицу. Видео опубликовали в Instagram.
На видео бегают, играют и резвятся 9 карликовых камерунских коз и 2 нубийских козы
Мы сняли для вас одну из таких прогулок. Осторожно, на видео очень много звука "мееее…",.
Ленинградский зоопарк
Сам зоопарк закрыт для посетителей в связи с пандемией коронавируса.
Ранее в Ленинградском зоопарке сотрудники сыграли в волейбол с медведицей на самоизоляции.
Видео: Instagram/ spbzoopark
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