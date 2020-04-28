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nastya960
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В Ленинградском зоопарке показали 9 карликовых и 2 нубийских новорожденных козлят

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Они появились на свет в начале марта.

В Ленинградском зоопарке показали козлят, которые родились в начале марта. Пару недель назад их стали выпускать на улицу. Видео опубликовали в Instagram.

На видео бегают, играют и резвятся 9 карликовых камерунских коз и 2 нубийских козы

Мы сняли для вас одну из таких прогулок. Осторожно, на видео очень много звука "мееее…",.

Ленинградский зоопарк

Сам зоопарк закрыт для посетителей в связи с пандемией коронавируса.  

Ранее в Ленинградском зоопарке сотрудники сыграли в волейбол с медведицей на самоизоляции.

Видео: Instagram/ spbzoopark

 

Теги: козы, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня,

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