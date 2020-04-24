В пятницу, 24 апреля, стало известно, что в Ленинградском зоопарке сотрудники сыграли в волейбол с медведицей на самоизоляции. Зоопарк опубликовал в соцсети "ВКонтакте" соответствующее видео.
Сотрудники зоопарка отметили, что медведица Хаарчаана очень скучает по зрителям.
Обычно малышка кидает свои игрушки в сторону посетителей, пытаясь сыграть с ними. Не долетая до зрителей, мячи и конусы остаются лежать на кромке бассейна, но медведица ни капли не расстраивается, ведь она всегда получает свою порцию оваций
сказано в сообщении
Напомним, что из-за пандемии коронавирсной инфекции Ленинградский зоопарк закрыт.
Ранее мы сообщали о том, что Ленинградский зоопарк поделился видео с альпаками.
Видео:ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК/вк
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