Медведица продемонстрировала изрядную ловкость.

В пятницу, 24 апреля, стало известно, что в Ленинградском зоопарке сотрудники сыграли в волейбол с медведицей на самоизоляции. Зоопарк опубликовал в соцсети "ВКонтакте" соответствующее видео.

Сотрудники зоопарка отметили, что медведица Хаарчаана очень скучает по зрителям.

Обычно малышка кидает свои игрушки в сторону посетителей, пытаясь сыграть с ними. Не долетая до зрителей, мячи и конусы остаются лежать на кромке бассейна, но медведица ни капли не расстраивается, ведь она всегда получает свою порцию оваций сказано в сообщении

Напомним, что из-за пандемии коронавирсной инфекции Ленинградский зоопарк закрыт.

Ранее мы сообщали о том, что Ленинградский зоопарк поделился видео с альпаками.

Видео:ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК/вк