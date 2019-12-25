Животные готовятся к переезду.

Петербургский дельфинарий дает последнее выступление на Крестовском острове в воскресенье, 22 ноября. Животных начали перевозить на новое место жительства на Чёрное море – на Утришскую морскую станцию под Анапой.

Причиной вынужденного финала работы дельфинария на Константиновском проспекте стала нужда помещения в капитальном ремонте: бассейн построили в 1974 году и с тех пор не ремонтировали. Собственник бассейна не продлил договор аренды.

Однако дельфинарий еще может вернуться в Петербург – владельцам предложили выбрать из четырех участков в Приморском, Петродворцовом, Кировском и Фрунзенском районах. Отмечается, что участок должен быть не менее 9,4 тысячи "квадратов".

Фото: ВКонтакте / Дельфинарий в СПб. Официальная группа.