ЦНИИточмаш изготавливает опытные образцы оружия.

Новую снайперскую винтовку "Уголёк" испытают в 2022 году. Об этом сообщили представители пресс-службы государственной корпорации Ростех. По данным специалистов, тестированием оружия занимается ЦНИИточмаш. Рабочие создают экземпляры опытных образцов.

В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году пресс-служба Ростеха

Напомним, что сейчас основной винтовкой в армии РФ является снайперское оружие Драгунова, которое принято на вооружение еще в 1960-ых годах. "Уголек" будет состоять из отечественных материалов и комплектующих, российскими патронами, но в натовских калибрах .308 Winchester и .338 Lapua Magnum. Оно будет оснащено новейшими прицельными комплексами.

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Фото: Piter.tv