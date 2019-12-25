Робот "Удар" научится воевать на автопилоте и взаимодействовать с дронами

Машина разработана на основе БМП-3.

Робототехнический комплекс "Удар" научится воевать на автопилоте и взаимодействовать с дронами. Об этом журналистам ТАСС рассказал представитель госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. По данным эксперта, российский робот будет свободно перемещаться по полю боя, а также взаимодействовать с беспилотниками. В настоящее время уже создан прототип машины. Его разрабатывали на базе "ВНИИ "Сигнал", который входит в состав "Высокоточных комплексов".

Специалисты апробировали возможность движения робота в автономном режиме. В состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания Бекхан Оздоев, представитель Ростеха

Представители пресс-службы "Высокоточных комплексов" напомнили, что "Сигнал" использует единый принцип роботизации. Он предполагает оснащение имеющихся образцов военной техники комплексом оборудования. "Удар" разработан на основе машины пехоты БМП-3.

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