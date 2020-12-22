"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"

Задача поставлена сотрудникам "Высокоточных комплексов".

"Ростех" планирует создать более мощный ударный ракетный комплекс "Гермес 2.0". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил индустриальный глава комплекса вооружений Бекхан Оздоев. Известно, что работы будут выполняться холдингом

"Высокоточные комплексы".

Планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в два — два с половиной раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса "Гермес 2.0" Бекхан Оздоев, эксперт "Ростеха"

Напомним, что базовая версия "Гермеса" создана Конструкторским бюро приборостроения. Сейчас техника проходит тестирование в условиях полигона Капустин Яр. Впервые ракетный комплекс был представлен общественности летом 2020 года. Разработчики отметили автономную систему наведения, которая функционирует по принципу "выстрелил и забыл", а также мультиплатформенность техники. "Гермес" может устанавливаться на бронетехнике, кораблях, ударных дронах.

В армию поступил комплекс разведки "Пенициллин".

Фото: Минобороны России