В армию поступил комплекс разведки "Пенициллин"

В армию поступил новейший комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин". Об этом журналистам сообщила пресс-служба Центрального военного округа. По данным генерального директора концерна "Вега", входящего в состав Росэлектроники государственной корпорации "Ростех" Вячеслава Михеева, комплекс способен фиксировать акустические и тепловые сигналы после выстрелов и разрывов. Они выдают системе точные координаты.
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Вячеслав Михеев, глава "Веги"
"Пенициллин" функционирует в любое время суток. Он может работать при температуре от минус 40 до +50 градусов по Цельсию. Точные координаты цели, которая ведет стрельбу, комплекс получает за пять секунд.
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Фото: Piter.tv
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