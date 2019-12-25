В "Ростехе" объяснили, что техника будет проверена в условиях низких температур.

В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил индустриальный глава кластера вооруения от государственной корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. Специалист уточнил, что в ближайшее время техника будет направлена на следующий этап испытаний на территорию Западной Сибири.

В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири Бекхан Оздоев, эксперт "Ростеха"

Напомним, что в конце 2020 года "Спрут" прошел государственные испытания в Черном море. Там военные оценили его возможности по преодолению водных преград, плаванию по морю при волнении в три балла. Боевая машина был проверена также в средней полосе РФ и субтропиках, в которых температура воздуха достигала плюс 40 градусов по Цельсию. После тестов в Сибирии танк изучат на аэромобильность, чтобы подтвердить показатели по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Источник рассказал об успехах в испытании танков Т-90М.

Фото: Ростех